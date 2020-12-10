شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب زيارة الرئيس السيسى لباريس.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، استقبال أسطورى وقمة مع ماكرون ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الفرنسيين.. مكاسب زيارة الرئيس السيسى لباريس.. اتفاقيات استراتيجية فى مجالات الأمن والنقل والتعليم وتبادل الخبرات البرلمانية.. وتوافق حول الملفات الإقليمية وخطورة الإرهاب.





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ـ استقبال أسطورى وقمة مع ماكرون ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الفرنسيين.. مكاسب زيارة الرئيس السيسى لباريس.. اتفاقيات استراتيجية فى مجالات الأمن والنقل والتعليم وتبادل الخبرات البرلمانية.. وتوافق حول الملفات الإقليمية وخطورة الإرهاب





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