شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بحث سبل التعاون مع العراق بالمجالات الصحية والدوائية والتدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة العراقى بمطار القاهرة الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون مع الجانب العراقى فى المجالات الصحية والدوائية والتدريبية للفرق الطبية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم الدعم الكامل للأشقاء العراقيين، وعمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرين تفقدا صباح اليوم الخميس، أحد مصانع الدواء المصرية، وذلك للوقوف على مستجدات التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى مجال التصنيع الدوائي، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى للجانب العراقي.

وأشار إلى مناقشة سبل التعاون من خلال فتح خطوط إنتاج دوائية للجانب العراقى بمصر وتصديرها للعراق، فى إطار بحث فرص الشراكات والاستثمار الدوائي، وذلك لتلبية احتياجات الجانب العراقى من الأدوية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بين الجانبين المصرى والعراقى لمناقشة الخطوات التنفيذية فى هذا الشأن، كما سيتم تدريب العمالة والفنيين بالمصانع العراقية.

وأضاف مجاهد، أن التعاون يشمل توفير فرص تدريبية للفرق الطبية العراقية ضمن برنامج الزمالة المصرية، لافتًا إلى أن وزير الصحة العراقى حرص على زيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهني، للتعرف على البرامج التدريبية المختلفة التى تقدمها الأكاديمية ضمن استراتيجية مصر للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهني.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة توجهت يرافقها نظيرها العراقى إلى مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث شاركا فى اجتماع أعمال الدورة 67 لإقليم شرق المتوسط التى تترأسها مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، كما شارك عدد من وزراء الصحة فى دول إقليم شرق المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر أن الوزيرة توجهت بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر للدول الأعضاء وعلى جهودها الكبيرة للتغلب على الآثار الناشئة عن وباء فيروس كورونا عالميًا وإقليميًا، كما لفتت إلى أهمية التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد واتباع بروتوكولات العلاج المحدثة وتقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وتابع أن الوزيرة أوصت بإنشاء منصة تفاعلية لمشاركة جميع تجارب الدول خلال جائحة فيروس كورونا مثل بروتوكولات العلاج المحدثة، والتجارب الإكلينيكية للقاحات، حيث يتم وضع مؤشرات لكل جانب لتقييم احتياجات تلك الدول ودعمها، كما أكدت الوزيرة أهمية الاستثمار فى مجال الأبحاث العلمية والصحة العامة ومجالات الطوارئ الصحية.

من جانبه، توجه الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة العراقي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم كافة سبل الدعم للشعب العراقى فى القطاع الصحي، مؤكدًا أن زيارته إلى مصر تأتى لتفعيل الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد فى شهر أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين الجانب المصرى والعراقى لتبادل الخبرات فى مجال تدريب الأطباء العراقيين ضمن برنامج الزمالة المصرية بالإضافة إلى تبادل الخبرات الطبية، مؤكدًا أن ذلك التعاون يعد فرصة كبيرة لفتح آفاق التعاون المستمر والمثمر بين البلدين كما سيسهم فى دعم القطاع الصحى بالعراق.