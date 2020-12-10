شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخرى لوزارة التعليم العالى، وفتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وزير التعليم العالى: مصر الأولى عالميًا على مستوى التقدم بمؤشر المعرفة

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس فى فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمى للعام 2020، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وزير التنمية المحلية: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة فى الصعيد خلال 6 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة الدولة المصرية قامت خلال الستة سنوات الماضية بإنفاق حوالى 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد العشرة، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت اهتماماً كبيراً من السيد رئيس الجمهورية بدعم محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018-2022.





صحيفة إسبانية: جدل حول لقاح "فايزر" بعد اصابة 4 متطوعين بشلل نصفى بالوجه

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المعركة ضد فيروس كورونا تواصل مسارها بعد إعلان فعالية اللقاحات من قبل شركات الأدوية المختلفة، وأولها شركة "فايزر"، التى أكدت قبل شهر كفاءة بنسبة 90% وبعد أسبوع ارتفعت الى 95%.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن لقاح فايزر آثار جدلا واسعا فى أوروبا بعد إصابة 4 متطوعين بشلل بيل، ورفضت هيئة تنظيم الأدوية فى بريطانيا مخاوف السلامة بشأن اللقاح، حيث تم العثور على 4 حالات، منها فى مجموعة من 21720 شخصًا تلقوا لقاح فايزر فى تجربة فى الولايات المتحدة، مقارنة مع 21728 شخصًا أعطوا لقاحًا وهميًا، لكن معدل الحدوث هذا لا يختلف عن عدد المرات التى يُتوقع حدوثها بمجموعة سكانية عشوائية فى المملكة المتحدة، هناك حوالى من 20 إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص سنويًا.





فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. شئون الطلبة بالجامعات تستقبل الطلبات وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا.. وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى 16 ديسمبر الجارى.. صور

شهدت جامعات مصر، بدء إستقبال طلبات الترشح لإنتخابات الإتحادات الطلابية المختلفة، وذلك فى محافظات مصر المختلفة، حيث تشمل الشروط التي يجب توافرها لمن يتقدم من الطلاب للترشح، ومنها أن "يكون المرشح متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، حسن السيرة والسمعة، مستجدًا في فرقته الدراسية، ويكون للطالب نشاط طلابي موثق في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون".

وزيرة التضامن: إنشاء حضانات بالمصانع ومراكز التكوين المهنى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها اليوم، أنه سيتم إنشاء حضانات داخل المصانع ومراكز التكوين المهنى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء الحضانات.

على جانب آخر، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بحملات مفاجئة على حضانات الأطفال التى تم إعادة فتحها مره أخرى على أن تقوم كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.





وزير قطاع الأعمال لـ"الخليج 365": 7 رعاة يقدمون 30 مليون جنيه لنادى غزل المحلة

‏كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم مساء اليوم الإعلان عن 7 رعاة لنادي غزل المحلة خلال الموسم الجارى، سيمولون النادى بنحو 30 مليون جنيه منهم الناقل الرسمى للنادى شركة مصر للسياحة إحدى شركاتنا.





كاف يستقر على إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان فى قطر

كشفت مصادر أن كأس السوبر الأفريقي سيقام فى قطر بعدما استقر مسئولو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة السوبر الأفريقى هذا العام بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية فى قطر، تنفيذا للعقد الموقع بينهم وبين "كاف" بإقامة البطولة هناك لثلاث نسخ على أن تكون القادمة هى الأخيرة. ولم يستقر أعضاء المكتب التنفيذي على الموعد حتى الآن.





وزير الدفاع التركى يعترف بطرد أكثر من 20 ألف جندى بسبب انتمائهم لجماعة جولن

اعترف وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، بطرد أكثر من 20 ألف شخص من القوات المسلحة التركية منذ 15 يوليو 2016، بسبب انتمائهم إلى جماعة المعارضة فتح الله جولن بحسب موقع t24 التركى.





وداعًا "رجل المستحيل".. اللقطات الأولى من تشييع جنازة الدكتور نبيل فاروق

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة أعدتها إسراء عبد القادر، وقدمتها نسرين فؤاد، للقطات الأولى من تشييع جنازة الأديب والروائى الدكتور نبيل فاروق، عقب صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.





الحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضانى 31 ديسمبر

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز جلسة 31 ديسمبر الجارى، للحكم فى دعوى الكاتبة هيام كمال، ضد الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، والتى حملت رقم 1641، بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

سفير فرنسا لـ"الخليج 365": السيسي أول زعيم تستقبله باريس فى 2020

أكد السفير الفرنسى لدى القاهرة ستيفان روماتيه، إن علاقات مصر وفرنسا تاريخية واستثنائية بشكل كبير، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول زعيم أجنبى يزور باريس منذ بداية 2020 بسبب القيود التى فرضها وباء كورونا.





الرئيس السيسى يجتمع بالفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.





تمويل الحضانات بشروط جديدة من بنك ناصر بحد أدنى 20 ألف جنيه وأقصى 500 ألف

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، اليوم الخميس توقيع ملحق لبروتوكول التعاون، والذى سبق وتم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار فى مشروع تنمية وتطوير الحضانات ، وقام بالتوقيع محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي.





محمد صلاح بعد تخطى جيرارد: أشعر بالفخر.. وأحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف

عبر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن سعادته بتصدر قائمة أفضل الهدافين التاريخيين للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد، حيث سجل نجم المنتخب الوطنى هدفا فى تعادل فريقه ضد مضيفه ميدتييلاند الدنماركى بنتيجة 1-1، على ملعب "إم سى إتش"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقال محمد صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى ليفربول "إحساس رائع، أن أكون الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، هو أمر يشعرني بالفخر".





السيسى يوجه بمنح حافز نقدى لمالكى السيارات المتقادمة والراغبين بإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





مصر تحتفل بمرور 6 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. إنجاز 70% من محاور المرحلة الثانية للاستراتيجية خلال عام واحد.. وميكنة 171 وحدة مرور و150 مكتب نيابة أسرة للقضاء على فساد الجهاز الإدارى

احتفلت مصر والعالم أمس الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر للاحتفال به من كل عام، وذلك من خلال قيام هيئة الرقابة الإدارية بتنظيم ماراثون قومي للجري والدرجات في جميع المحافظات تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد"، بجانب تأكيد الهيئة على مواصلة تنفيذ أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.