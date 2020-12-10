وزير الشباب والرياضة: مبادرة "لا للتعصب" تستهدف خلق جيل جديد دون تعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب "، جاءت لخلق جيل جديد بدون تعصب، موضحا أن تبني مؤسسة الأهرام العريقة لهذه المباردة يمثل أمرا مهما.

وأضاف صبحي خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، دعما لمبادرة "لا للتعصب"، أن هذه المبادرة لها أهداف كثيرة، ونعمل علي تحقيق هذه الأهداف لتحقيق خطة التنمية التي تسعى إليها بقوة القيادة السياسية.

وقال صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل القطاع الرياضي المصري، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي مشروعات كبيرة تخدم جميع العاملين بالمجال الرياضي.

ولفت صبحي، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق فكر الشباب، وذلك عن طريق رؤية واستراتيجية تجعل مصر في مكانة متقدمة جدا في القطاع الشبابي والرياضي، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بمؤسسة الأهرام على حسن الاستقبال والتنظيم لهذه الاحتفالية.

كما أكد صبحي، أهمية إقامة هذه الاحتفالية، خاصة أنه من المقرر أن يبدأ الدوري المصري موسمه الجديد غدًا بدون تعصب.

وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.