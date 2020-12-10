وزير الشباب والرياضة: مبادرة "لا للتعصب" تستهدف خلق جيل جديد دون تعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب "، جاءت لخلق جيل جديد بدون تعصب، موضحا أن تبني مؤسسة الأهرام العريقة لهذه المباردة يمثل أمرا مهما.
وأضاف صبحي خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، دعما لمبادرة "لا للتعصب"، أن هذه المبادرة لها أهداف كثيرة، ونعمل علي تحقيق هذه الأهداف لتحقيق خطة التنمية التي تسعى إليها بقوة القيادة السياسية.
وقال صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل القطاع الرياضي المصري، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي مشروعات كبيرة تخدم جميع العاملين بالمجال الرياضي.
ولفت صبحي، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق فكر الشباب، وذلك عن طريق رؤية واستراتيجية تجعل مصر في مكانة متقدمة جدا في القطاع الشبابي والرياضي، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بمؤسسة الأهرام على حسن الاستقبال والتنظيم لهذه الاحتفالية.
كما أكد صبحي، أهمية إقامة هذه الاحتفالية، خاصة أنه من المقرر أن يبدأ الدوري المصري موسمه الجديد غدًا بدون تعصب.
وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.
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