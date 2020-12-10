عبد المحسن سلامة: يجب تطبيق مبادرة لا للتعصب في جميع المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سعيد باختيار مؤسسة الأهرام لاحتضان مبادرة مصر أولاً.. لا للتعصب والتي انطلقت فعالياتها بإضاءة مبنى الأهرام مساء اليوم.

وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمؤسسة الأهرام، الخميس، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية ووزير الشباب والرياضة، أنه يجب تطبيق مبادرة لا للتعصب على كل المجالات وليس في الرياضة فقط .

وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.