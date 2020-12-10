شكرا لقرائتكم خبر عن «التشريع الجديد» في فرنسا يستهدف المدارس السرية وخطاب الكراهية وشهادات العذرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامي، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون، حيث يشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، ويعد جزءا من حملة طويلة الأجل للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية.

في حين يرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.

لكن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، وصفه بأنه «قانون حماية» من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين، مشددا على أن النص «لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص».

يهدف مشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، ويحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة، حسب تقرير بي بي سي اليوم الخميس، والذي نوه إلى أنه يُنظر إلى هذا على أنه رد من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلم صامويل باتي 47 عاما في أكتوبر الماضي، لقيامه بعرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه

ويحظر القانون المدارس «السرية» التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل.

كما يعزز الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.

وأكد التقرير أن هناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.

وأفاد موقع «هيل» الأمريكي في تقرير له الخميس أن مشروع القانون الجديد يحظر استخراج شهادات العذرية للنساء، ويعمل على تقييد التعليم المنزلي .

في حين أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الهدف من التشريع الجديد هو حماية المبادئ الجمهورية وكبح «التطرف الإسلامي» داخل فرنسا بعد وقوع حادثين إرهابيين قاتلين في أكتوبر الماضي .

يذكر أنه تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زي يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.

وقتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن في كنيسة بمدينة نيس في أكتوبر، كما أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء حادث طعن في سبتمبرالماضي في باريس بالقرب من المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو صاحبة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة .

ويوجد في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم، ومن ثم تعتبر أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.