شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 250 محضرا متنوعا لفرص الانضباط بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة ميدانية لفرض الانضباط في شوارع محافظة الأقصر، أسفرت عن تحرير 34 محضر مضبوطات متنوعة، و79 محضر إزالات ادارية، و15 محضر إلقاء مخلفات، 13 محضر نظافة عامة، 4 محاضر إنشاء بدون ترخيص، 32 محضر إشغال طريق، 43 محضر عدم ارتداء الكمامة، 9 محاضر نرجيلة (شيشة)، و24 محضر بائع متجول، و7 محاضر لعربات حنطور مخالفة وتم إيداعهم في مخازن الأحياء.
ومن المقرر تكثيف الحملات التفتيشية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين.
وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، شددا بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح سكرتير مساعد الأقصر، أن الحملة تضمنت إزالة المخالفات بشوارع أبو الجود، والصنايع، والمنشية، وصلاح الدين، والمدينة المنورة، والمحطة، وذلك في اطار خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية على الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الاشغالات والتصدي للتعديات على حرم الطريق لضمان تحقيق السيولة المرورية.
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