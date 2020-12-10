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تحرير 250 محضرا متنوعا لفرص الانضباط بشوارع الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة ميدانية لفرض الانضباط في شوارع محافظة الأقصر، أسفرت عن تحرير 34 محضر مضبوطات متنوعة، و79 محضر إزالات ادارية، و15 محضر إلقاء مخلفات، 13 محضر نظافة عامة، 4 محاضر إنشاء بدون ترخيص، 32 محضر إشغال طريق، 43 محضر عدم ارتداء الكمامة، 9 محاضر نرجيلة (شيشة)، و24 محضر بائع متجول، و7 محاضر لعربات حنطور مخالفة وتم إيداعهم في مخازن الأحياء.

ومن المقرر تكثيف الحملات التفتيشية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، شددا بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس .

وأوضح سكرتير مساعد الأقصر، أن الحملة تضمنت إزالة المخالفات بشوارع أبو الجود، والصنايع، والمنشية، وصلاح الدين، والمدينة المنورة، والمحطة، وذلك في اطار خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية على الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الاشغالات والتصدي للتعديات على حرم الطريق لضمان تحقيق السيولة المرورية.

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