«آبل» تطلق ورشة لتدريب الإعلاميين السودانيين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقت المهندسة إيمان عثمان، مدربة المونتاج والجرافيك بشركة آبل، اليوم الخميس، وفدًا من الإعلاميين السودانيين في ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الميديا، ضمن الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين السودانيين (سودان بلا حدود)، التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
تناولت المهندسة إيمان عثمان، خلال ورشة العمل، مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه من قبَل المُسوِّقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أهم التطبيقات التي تفيد الإعلاميين في مجال اكتشاف الصور والفيديوهات المفبركة وتحرير الأخبار عبر استخدام بعض التطبيقات التي تعين الصحفي على إعداد وتحرير الخبر مع بعض التطبيقات الخاصة بمصممي الجرافيك.
وتطرقت المدربة إلى كيفية التعامل مع الصور في السوشيال ميديا، مقدمةً نماذج لأهم التطبيقات التي تستخدم لمعالجة الصورة، وتطبيقات لمونتاج الفيديوهات على اليوتيوب.
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