شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار تتراوح بين 55 و81.5 ألف جنيه للمتر.. «أكتوبر الجديدة» يبيع 4 محلات بأنشطة مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، انه تم بيع عدد ٤ محلات تجارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع (ج) بمنطقة ال٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني ظهر اليوم بقيمة بيعية بلغت ١٣ مليوناً ومئتان واربعة وخمسون ألف جنيها ..

وأوضح المهندس نبيل نسيم نائب رئيس الجهاز بأن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٥ ألف جنيها وحتى 81.5ألف جنيها للمتر المربع، وذلك لأنشطة (دواجن- خضار وفاكهة- كافتيريا- منتجات ألبان).

حضر جلسة المزاد ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.