شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين بالشؤون القانونية بجامعة بنها على إجراءات التقاضي والتحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة بنها، ممثلة في الإدارة العامة للشئون القانونية، الخميس، دورات تدريبية للعاملين بالشئون القانونية لتنمية مهارات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور أشرف توفيق شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، والمستشار طه حسين مدير نيابة إدارية بنها ثالث، والمستشار محمد إبراهيم مدير نيابة إدارية بنها أول، والمستشار صلاح محمد الوكيل النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية ببنها، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة.

وقال محمود إبراهيم مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم واهتمام الشؤون القانونية على تطوير أداء الإدارة القانونية وتنمية قدرات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث والتظلمات.