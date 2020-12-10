شكرا لقرائتكم خبر عن مرور أسوان يضبط العديد من المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت الحملات المرورية اليومية لإدارة مرور أسوان عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة للسائقين والمركبات. وتم خلال هذه الحملات ضبط 2 دراجة نارية و3 تكاتك وتوروسيكل و3 سيارات بدون تراخيص، وضبط 2 من قائدي المركبات تبين بالفحص تعاطيهم المواد المخدرة، كما تم التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 93 حالة عدم قبول التصالح و111 مخالفة تجاوز حد السرعة و120مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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