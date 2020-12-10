شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان قمامة في مدينة الحسنة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء استمرار حملات النظافة والتطهير في جميع شوارع مدينة الحسنة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة كورونا ومنعا لانتشار الأمراض.

وأكد أسامه عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه تم إستكمال أعمال النظافة اليومية والعمل على رفع كفاءة المدينة بالكامل من جميع المتناثرات والنفايات والقمامة من داخل وخارج شوارع المدينة، وكذا ازالة المخلفات الصلبة من الشوارع لمكافحة الأمراض ومنع نقل الأمراض المعدية لحماية الأهالى من تفشى الأمراض وانتشارها، حيث تم دفع معدات مجلس المدينة وسيارات نقل القمامة والمخلفات تحت اشراف ادارة البيئة بالمجلس لمواصلة حملات النظافة بمختلف أنحاء المدينة ورفع الاشغالات.

وأضاف أنه تم رفع 10 أطنان من المخلفات والقمامه المتراكمة من مختلف شوارع ومناطق المدينة، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضارى للمدينة وحرصآ على صحة وسلامة المواطنين، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.