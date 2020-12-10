شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «لعبة العروش» يرصد مخاوف إسرائيل الاستراتيجية مع تولي بايدين الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر تقرير جديد نشره معهد رويت الإسرائيلي وهو إحدى منظمات الضغط في تل أبيب، من تحديات سوف تواجهها إسرائيل مع انتقال السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال التقرير الذي نشره المعهد تحت عنوان «لعبة العروش الشرق أوسطية: في عشية إدارة بايدن» إن إسرائيل سوف تواجه تحديات متزايدة من الداخل والخارج.

وأوضح التقرير الذي نشرت صحيفة جيرواليم بوست اليوم الخميس أبرز نقاطه التحليلية أن المنافسين السياسيين لإسرائيل سوف يتنازعون على صياغة اتفاقية نووية جديدة مع إسرائيل دون التمكن من التنسيق أو التوصل إلى استراتيجية واضحة.

ولفت إلى أن إسرائيل تتبنى منهجًا من شأنه أن يجعل إنجاز إدارة بايدن لاتقافية نووية جديدة مع إيران، «أمر صعبا»، مشيرا إلى رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة واضحة أرسلها لبايدن الشهر الماضي، والتي قال فيها: «لا تعد للاتفاقية النووية السابقة»

واستطرد بأن الدولة اليهودية تقوم من جانبها بصياغة منهج استراتيجي ليؤثر على الاتفاقية النووية في الوقت الذي شكلت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية فريقا للعمل مع واشنطن لتحقيق ذلك الهدف.

وأشار إلى أن المعركة السياسية تتصاعد في إسرائيل، حيث لم يخطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع بني جانتس أو وزير الخارجية جابي أشكينازي، حول تطورات دبلوماسية مهمة ورئيسية تتعلق بالقضايا النووية، كما لم يكشف لهما مسبقا عن معلومات بشأن الاتفاقات التي توصل إليها مع الإمارات والبحرين.

وفيما يتعلق بالتهديدات الخارجية، استبعد التقرير قيام إدارة بايدن بتغيير جذري للسياسات الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي جرى تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية، متوقعا أن يقاوم الضغط من جانب القوى التقدمية بحزبه كي ينفذ أجندة أجنبية أكثر ليبرالية.

وأشاد التقرير بما أسماه ب«إرث ترامب» بدءًا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووصولا إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائلا إن هذا الإرث يشكل نجاحا أدى إلى ثلاث اتفاقيات سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان، مشددا على ضرورة حفاظ الإدارة القادمة على ذلك الاتجاه.

وتوقع التقرير أن يقتصر التعاون بين تركيا وإسرائيل على الجانب التكتيكي فقط وبشكل مؤقت بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كانت هناك جهود مصالحة بين إسرائيل وتركيا عقب الهجوم الذي شنته قوات إسرائيلية على أسطول غزة ( الذي كان يرمي إلى كسر الحصار، وقتل الهجوم الإسرائيلي تسعة أشخاص مما أدى إلى توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة )، لكن سرعان ما عاد أردوغان لتوجيه انتقادات لِإِسْرَائِيل.