غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لمدة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة. الغلق يأتي لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار (كهرباء) لمدة 5 ساعات تبدأ في الــ 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 من صباح غدِ الجمعة دون تعطيل الحركة المرورية. ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.

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