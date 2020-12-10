أخبار مصر

بحضور وزير الرياضة.. الأهرام تضيء مبانيها لدعم مبادرة "لا للتعصب" - صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.

وارتسمت عبارات التقدير والامتنان على مبنى مؤسسة الأهرام، ومنها "مصر أولا.. لا للتعصب ".

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاحتفالية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب".

يشارك في الاحتفالية كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي.

ومن المقرر أن يتم عرض تفاصيل الفعاليات وأنشطة المبادرة خلال الفترة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وزير الرياضة.. الأهرام تضيء مبانيها لدعم مبادرة "لا للتعصب" - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا