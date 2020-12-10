"جودة التعليم" تعتمد 95% من المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، 127 معهدًا أزهريًا من إجمالي 134 تم زيارتها من قبل الهيئة، وذلك بنسبة اعتماد غير مسبوقة قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد.

وذكر الأزهر، في بيان يوم الخميس، أنه تم اعتماد هذه المعاهد بموجب القرار رقم 200 لسنة 2020 لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2020، حيث أن القرار شمل اعتماد 41 معهدًا لرياض الأطفال من إجمالي 42 معهدًا بنسبة 98%، و50 معهدًا ابتدائيًا من إجمالي 55 معهدًا بنسبة 91%.

وأوضح أنه شمل أيضًا 28 معهدًا إعداديًا من إجمالي 30 معهدًا بنسبة 93%، و7 معاهد ثانوية من إجمالي 7 معاهد وبنسبة 100% وبنسبة اعتماد مئوية إجمالية قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد، ونسبة صفر% رفض اعتماد، في سابقة هي الأولى، تؤكد على ما تتمتع به المعاهد الأزهرية من التزام بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

يُذكر أنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي وتجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية.

كما يتم الاهتمام بالفاعلية التعليمية وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، وتقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية والعملية، من خلال التدريب المستمر على التعلم النشط، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.​