شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ونظيره العراقي يتفقان على إنشاء لجنة فنية للتعاون المشترك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس محمد كريم، وزير الزراعة العراقي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من دولة العراق، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وقيادات الوزارة.

وبحث الوزيران التعاون في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني والنباتي، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجالات التلقيح الاصطناعي، وتدريب الكوادر العراقية والتعاون في مجال إنتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والأمصال واللقاحات البيطرية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة خاصة المتعلقة بمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية بينهما.

واتفقا الوزيران على إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد، والتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وبناء القدرات للباحثين في المراكز البحثية الزراعية بالبلدين.

وقام الوزيران بزيارة مركز البحوث الزراعية واستمعا إلى عرض حول دور المركز في خدمة الزراعة والبحث العلمي الزراعي التطبيقي وتفقدا معرضًا لبعض منتجات المركز وزيارة وتفقد بعض المعاهد والمعامل البحثية.

‏وأكد «القصير» على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق، وخاصة في مجال الصادرات الزراعية مثل البطاطس والبصل والفراولة.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة متجهة للتعاون مع العراق والمرحلة المقبلة سوف تشهد تقدما كبيرا في القطاع الزراعي لأنه الأكثر تعاملًا مع الظروف المحيطة لأنه يتصف بالمرونة الكبيرة في التعاطي مع مختلف التحديات بهدف توفير غذاء آمن وصحي.

وأوضح «القصير» أنه تم إطلاع وزير الزراعة العراقي على التجارب المصرية في مجال تطوير القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق باستنباط البذور والتقاوي ومعامل الهندسة الوراثية، مشيرا إلى أن هناك نقاطًا مشتركة للتعاون من خلال تشكيل لجان تنفيذية تتولى على أرض الواقع حل أي مشاكل تعترض التعاون المشترك.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه على مستوى زيادة الميزان التجاري لدينا قطاعات واعدة في التصدير حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ولدينا صادرات متميزة في مجال تصدير البصل والدواجن والفواكه وهو ما تحتاجه بشدة وترحب به السوق العراقية وطلبنا من الحجر الزراعي والبيطري دعم هذا التوجه.

وأشار «القصير» إلى إشادة الوفد العراقي برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد كريم، بإجراءات مصر في مجال الصحة النباتية والحيوانية، وإمكانية أن يكون هناك هناك تعاون في مجال البحوث التطبيقية وهي مجالات تحظى بدعم كبير من القيادة السياسة والدولة متجهة لهذا التعاون بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

‏ يأتي ذلك بينما استعرض «‏القصير» تطور العلاقات الزراعية مع العراق خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها اجتماع اللجنة العراقية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في الدولتين والتي عقدت في بغداد شهر أكتوبر الماضي وما أسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات اتفق عليها ممثلا وزارتي الزراعة في البلدين، مشددًا على أنه تم التأكيد على البدء فورا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل في مجالات الزراعة بشكل عام ومجموعة عمل في مجال البحوث الزراعية.

من ناحيته، أعرب المهندس محمد كريم، وزير الزراعة العراقي، عن سعادته بزيارة مصر وزيادة آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، مُعلنًا عن ترحيبه الاستفادة بالخبرة والتجارب المصرية الزراعية الناجحة ونقلها إلى العراق فضلا عن فرص التدريب للكوادر العراقية في مصر بالمجالات الزراعية المختلفة.

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية

جولة وزير الزراعة العراقي في مركز البحوث الزراعية