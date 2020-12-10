شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الخميس، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى العريش العام ، ليصل عدد الحالات إلى 47 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالتين المتوفاة بمعرفة أدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش ، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتيهما.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.