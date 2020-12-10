شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: 3 سيناريوهات لقداس عيد الميلاد في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه بخصوص قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام والذى تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية مساء 6 يناير، فهناك عدة سيناريوهات للاحتفال في ظل جائحة كورونا والتي تسبب بوفاة عدد كبير من الكهنة والسيناريوهات المطروحة هي الأول ان نصلي كهنة وعدد محدود من الشمامسة كما حدث في عيد القيامة الماضي والسيناريو الثانى أن تتحسن الظروف الصحية فنصى كهنة واعداد محدودة من الشعبوالسيناريو الثالث ان تكون أفضل جدا فنصلي كهنة واعداد اكبر من الشعب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» كل هذا يتوقف على الوضع الصحي العام في البلد ونحن نتابع تطورات الاوضاع الصحية اول باول وستتخذ الكنيسة القرارات المناسبة في حينها ونصلي إلى الله ان يرفع عّن مصر والعالم الوباء والامراض وتعود الحياة إلى طبيعتها

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