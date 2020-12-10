شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى إنشاء ميدان حضاري بشارع فريد ندا ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعا مع ممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، القائم على أعمال تطوير شارع فريد ندا، بحضور إحدي المكاتب الإستشارية في مجال التخطيط العمراني، وذلك لمناقشة تصميم إنشاء ميدان حضاري بالشارع في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع ليكون قبلة حضارية تليق بعاصمة المحافظة.

ووجه المحافظ، حسب بيان صحفي الخميس، بدفع الأعمال وسرعة الإنتهاء من أعمال الكهرباء، وإستكمال أعمال الزراعة والتجميل بالجزيرة الوسطي، مشيرا إلى أن التطوير سيشمل إمتداد شارع فريد ندا وحتى تقاطعة مع الطريق الزراعي عند مدخل مدينة بنها.

كما وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال إنشاء الميدان بالشارع بديلا عن النصب الموجود أمام شارع الاستاد حيث تم اختيار تصميم حضاري سيضفي مزيدا من الجمال يتناسب مع اعمال التطوير الجاري تنفيذها ومع القيمة الحضارية والتاريخية لمدينة بنها.