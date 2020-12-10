شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكلف مدير «الإسكان» بتوفير أراضي لإقامة مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير عام الإسكان بالمحافظة بسرعة دراسة واختيار عدد من قطع الأراضى المناسبة ورفعها لوزارة الإسكان لإقامة مشروعات سكنية متنوعة عليها تساهم في اقتحام مشكلة الإسكان وتكون مناسبة لمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالى والمستفيدين .

ووجه «عطية» في تصريحات صحفية، الخميس، بإنهاء إجراءات طرح وترسية أعمال الإحلال والتجديد لعدد 816 منزل بقرى نصر النوبة باعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون، لافتاً بأن جارى بالتوازى طرح إحلال وتجديد 600 منزل أخرين في شهر إبريل القادم ليصبح إجمالى ما سيتم إحلاله وتجديده خلال الخطة المالية لعام 2020/2021 عدد 1416 منزل مما يعد أكبر مشروع إحلال وتجديد تشهده منازل قرى نصر النوبة .