شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بكلية «تكنولوجيا الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية ووقائية، فتح، الخميس، باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، استعدادا لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2020-2021م.

حضر أعضاء اللجنة الانتخابية للكلية والتي تضم الدكتور نبيل عبدالله عمر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيسا، والدكتور حمزة الشرقاوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور عماد شومان ،مدير القطاع الجنوبي والمشرف على انتخابات القطاع بكلية تكنولوجيا والتنمية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الحقوق، وكلية التربية الرياضية بنين وبنات، وكلية علوم ذوي الإعاقة، وبهجت أباظة، مدير عام الكلية، وفاطمة محجوب ،مديرة رعاية الشباب بالكلية، وتامر لطفي رعاية شباب الجامعة.

وأكد الدكتور حمزة الشرقاوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، على ضرورة أن تتسم إدارة العملية الانتخابية بالكلية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب في إطار الالتزام وعدم الانحياز لأسباب شخصية أو عقائدية، مشيراً إلى أهمية المشاركة الطلابية في العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الطلاب وتعليمهم كيفية التواصل مع الآخرين، موضحا أن اتحاد الطلاب يعمل كهمزة وصل بين إدارة الجامعة والطلاب، لصالح الجامعة التي ينتمى إليها.