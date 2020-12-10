شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: الحكومة وجهت 220 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس إدارة قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بتوجيه 220 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من توقف النشاط الاقتصادي في إطار جهود الحكومة لمواجهة آثار فيروس كوورنا.

وكشف «عبدالمقصود» خلال ندوة «مكافحة جائحة كوفيد -19 بين دور الدولة والمجتمع المدني»، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان والذي يتوافق مع العاشر من ديسمبر، بحضور مسؤولين ونواب برلمان، وأطباء، وممثلين عن قطاعات الصحة، عن إعادة الدولة المصرية أكثر من 47 ألف مواطن مصري من 100 مدينة من مختلف دول العالم، موضحا أن الدولة تحملها بالكامل تكلفة إقامة وإعاشة كل من يتم تسكينهم في المدن الجامعية أو نزل الشباب للعزل الصحي.

واستعرض «عبدالمقصود» جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإرسال ما يقرب من 200 مليون رسالة على المحمول للمواطنين للتوعية، تم صياغتها مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح، أن نسبة الشائعات المتعلقة بالفيروس خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020 بلغت نسبتها 75% من إجمالي عدد الشائعات التي تم الرد عليها والمتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات الأخرى، بما يدل على كثرة الشائعات التي يتم تداولها حول هذا الأمر.

وشدد «عبدالمقصود» على أن جائحة كورونا هي جائحة الكوارث العالمية وأن الضرورة تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن مواجهة الجائحة ليست عمل فردي وإنما جماعي يتطلب مشاركة الجميع في التعاون من أجل القضاء عليه والتقليل من أخطاره.