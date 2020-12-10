شكرا لقرائتكم خبر عن القمص سيرجيوس: الفساد فعل إجرامي وخيانة للأمانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص سيرجيوس سيرجيوس، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المودعة للشعب كالرشوة وانعدام الضمير واضاعة الوقت في العمل وتعطيل مصالح العمل.

وأضاف «سيرجيوس»، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد»، أن الدولة اتخذت عدة خطوات لمكافحة الفساد وهي وقفة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم، والتنمية والبناء وقلة نسب البطالة.

وأشار «سيرجيوس» إلى أن القضاء على التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية شاهدا عمليا على التصدي للفساد وعلي قدرة الدولة على التصدي للفساد وضبط الأسلحة والمخدرات والأدوية والأطعمة الفاسدة، ولا ننسي دور الشرطة العظيم في مكافحة هذا الفساد ودور جيشنا الباسل لمحاربة الإرهاب، وكلنا نشهد للمنظومة التعليمية في تطوير المناهج والتعليم عن بعد والاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بمادة الأخلاق.