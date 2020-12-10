شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم عددًا من العاملين لدورهم في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم ام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس، عددًا من العاملين بالمحافظة لدورهم البارز في مكافحة الفساد.

ومن بين العاملين المكرمين سيد بدري المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واسم اللواء الراحل / عادل أبوحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومحمد عبدالوهاب سكرتير حي روض الفرج، وسمية إبراهيم بشير سكرتير حي باب الشعرية، والمهندسة / سمية على عبدالعال بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية، وم. أحمد عبدالحليم مرتضى بإدارة أملاك المحافظة .

جاء التكريم خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد» ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.