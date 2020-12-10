شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القاهرة تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف استمرار جميع المديريات العمل فى حملات نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث نشرت الوزارة صورا لمديرية أوقاف القاهرة تبرز قيامها بحملات موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة أن المساجد مصانع الرجال، وأن سلوكيات أهل الإيمان والصالحين تبدأ من المسجد، قال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها .

وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 16 مسجدًا فى 4 محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (551) مسجدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وفيما يلى المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة:

مديرية أوقاف المنيا

1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة

وزارة الأوقاف

2. عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار

وزارة الأوقاف

3.القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار

وزارة الأوقاف

4.القواسم – برمشا – مركز العدوة

وزارة الأوقاف

5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة

6. دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا

مديرية أوقاف أسوان

7. العمدة – بنبان قبلي - دراو

8. النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو

9. السلام – العدوة – الرديسية – أدفو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف شمال سيناء

11.الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

12. الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.الرحمن – دالاص مركز ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف