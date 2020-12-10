شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم بعض رؤساء وسكرتيرى الأحياء بمؤتمر مكافحة الفساد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، عدد من العاملين بالمحافظة لدورهم البارز في مكافحة الفساد من بينهم سيد بدري المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واسم اللواء الراحل عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومحمد عبد الوهاب سكرتير حي روض الفرج، وسمية إبراهيم بشير سكرتير حي باب الشعرية، والمهندسة سمية علي عبد العال بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد عبد الحليم مرتضى بإدارة أملاك المحافظة .

جاء التكريم خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.