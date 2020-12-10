شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة لروابط مستخدمى المياه بأطفيح لتطبيق الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير الرى اليوم، ندوة للتوعية بالرى الحديث وكيفية التنفيذ والتمويل ودور الرى الحديث فى توفير المياه وجودة المحصول والانتاجية ووفرة العماله وتوضيح سبل دعم الوزارة للمزارعين فى تنفيذ شبكات الرى الحديث وذلك لأعضاء روابط مستخدمى المياه بأطفيح وصول بحلوان .

وتم خلال الندوة عرض أحدى تجارب الرى الحديث بالمنطقة، حيث تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

وأعطت الدولة أولويه لقرى مبادرة "حياه كريمه" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.