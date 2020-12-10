شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك بالأقصر تعلن إيقاف مدارس الأحد والنهضات الروحية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مطرانية الكاثوليك بالأقصر، إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورنا، وتضمنت عدة تعليمات، تأتى في ضوء قرارات السينودس الكاثوليكي لمواجهة الوباء.

ومن الإجراءات الجديدة، التي أعلنت عنها المطرانية في بيان لها اليوم، إيقاف الأنشطة اللي لا يمكن التحكم في أعداد المشاركين فيها، كمدارس الأحد والنهضات الروحية، التي تقام استعدادًا لأعياد الميلاد المجيدة وكل الأنشطة التجمعية (التي يُشارك فيها أشخاص ينتمون لأكثر من رعية)، ولا تُقام صلاة الثالث بالمنازل، وتستمر الدراسة بمعهد التربية الذينية (الأقصر وأسوان)، إسوة بالجامعات المصرية والمعاهد المماثلة في الإبارشيات الأخرى.

وتابع بيان الكنيسة، و نظرًا لأن التسبحة الكيهكية تفليد كنسي عريق وغنى روحي للاستعداد لعيد الميلاد المجيد؛ وعدد المشاركين فيها لا يُسبب قلق؛ لذا يُحتفل بها أقله مرة في الأسبوع وعلى حد أقصى مرتان على أن لا تزيد كل مرة عن ساعتين، و يُرجى في الرّعايا الكبرى وخاصة في الأعياد وكلما لزمت الحاجة أن تضاف قداسات خلال الأسبوع وخاصة يومي الجمعة والأحد لإعطاء فرصة المشاركة للجميع.

ومن الإجراءات، تحاشي التجمع بفناء الكنيسة وكذلك التصافح بالأيدي والقبلات، ومن لديهم ظروف صحية خاصة فعليهم البقاء بالمنزل مع استعداد كامل من قبل الأب المطران والآباء الرُعاة لحمل المناولة لهم مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائيّة.



بيان مطرانية الأقصر (2)