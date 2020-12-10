‏نقيب المحامين يكلف المركزى للتعبئة بإحصاء عدد الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين، قرارا بتكليف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أنه بعد مراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، تقرر تكليف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالى على مستوى الجمهورية، وأن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء وإجراء حصر ببيان إجمالى ونوعى لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020 وحتى إجراء الإحصاء المطلوب، وببيان على سبيل المثال عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال، أو أعى.