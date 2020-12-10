شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تكثيف برامج التوعية بخطورة تعاطى المخدرات بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الأسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.

وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أكد أن مبادرة الصندوق بحى الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء كانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحى الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى وأن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالى ،حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض ،كما تستهدف الحملة تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات.