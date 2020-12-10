شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستكمل "معا من أجل مصر" فى المنيا بمشاركة "بيت العائلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الأسقفية، عن استكمال مشروع "معًا من أجل تنمية مصر"، اليوم الخميس، بمحافظة المنيا اليوم، حيث تم تدشين يوم ترفيهي لأطفال مدارس التعليم الأساسي بقرية عزبة محفوظ، وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الخميس، إن اليوم تضمن محاضرة عن التعايش السلمي وعروض فنية وألعاب رياضية بمشاركة 300 طالب وطالبة.

وقال الشيخ محمود جمعة، ممثل بيت العائلة المصرية، إن الإسلام يحث على قبول ومحبة الجميع بغض النظر عن دين أو جنس أو لون كما إنه حرم التنمر بشكل قاطع، فيما أكد القس بولس نصيف عضو بيت العائلة المصرية، أن تبادل التهاني بين المسلمين والأقباط في المناسبات المختلفة يعكس روح المحبة والتعاون المشترك.

وحضرت قيادات محلية بالمنطقة بينهم محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا ودكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد مبروك عمدة القرية وحماده نصر مدير التعليم الإعدادي ومحسن منير موجه أول التربية الاجتماعية.



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ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير؛ ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.