محمود عزت ينفي قتل متظاهري مكتب الإرشاد: "محصلش.. دا افتراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

على مدار 45 دقيقة، نظرت الدائرة الثانية "إرهاب"، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

وقررت تأجيل الجلسة إلى 4 يناير لسماع شهادة ضابط الأمن الوطني مصطفى عبد الغفار، وسامي عبد الرازق ومحمود فاروق بالمباحث الجنائية.

وظهر المتهم مرتديًا كمامة، وزي الحبس الاحتياطي، وفور بدء الجلسة أمرت المحكمة بإخراجه من القفص للمثول أمام المنصة؛ لسماع أمر الإحالة.

خرج المتهم من القفص ووقف أمام هيئة المحكمة مطأطأ الرأس يستمع لأمر الإحالة، والتي تلتها النيابة العامة والتي برز فيها اتهامها له وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامات الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المجني عليهم

وبعد انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة، سألت المحكمة المتهم عما أسند إليه من اتهامات، لينفيها قائلًا:"محصلش، هذا افتراء"، وعند سؤال المحكمة له عن حضور محامي عنه قال إنه محاميه الذي حضر معه في تحقيقات النيابة هوعبدالمنعم عبد المقصود، وردت المحكمة بأن "عبدالمقصود" مشطوب من النقابة، ليرد محمود عزت بالقول "إن محاميه إذا سيكون خالد بدوي".

وقال محمود عزت للمحكمة بأن المحامي لم يكن يعلم بموعد الجلسة، لترد المحكمة بالتأكيد على علمهم بالجلسة، خاصة وأن الجلسة الأولى تم تأجيلها لجلسة اليوم وموعدها معروف، وأضاف القاضي قائلًا إنه سيؤجل القضية لحين حضور المحامي الأصيل، وشدد على أن المحكمة خير مُدافع وستنتدب له مُحاميًا للدفاع عنه.

كان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت في 28 أغسطس الماضي من القبض على مرشد الإخوان بالإنابة محمود عزت مختبئًا داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.