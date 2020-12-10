محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" لقيامه بإصابة 3 مواطنين مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته داخل أحد الأسواق بمركز نجع حمادي بقنا. نُقل المصابين على الفور لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مريض نفسي يطعن 3 أشخاص داخل سوق نجع حمادي.. والأمن يضبطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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