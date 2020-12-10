لرد المحكمة.. تأجيل استئناف هدير الهادي على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف فتاة تيك توك هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 6 يناير المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وطلب المدعي بالحق المدني خلال جلسة اليوم رد المحكمة.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامي هدير الهادي إن أبدى استعداده للمرافعة بجلسة اليوم لكنها امتثلت لطلب المدعي بالحق المدني وسمحت له باتخاذ إجراءات الرد.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمه أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.