تفاصيل مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من 75% من رسوم المياه والغاز والكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إنه تلقى عدة شكاوى من المستشفيات الخيرية على مدار الفترة الماضية بشأن تحملهم أعباء كبيرة في مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وغاز رغم ما يقدمونه من جهود مقدرة في خدمة المجتمع المصري وعلاج المواطنين بأسعار رمزية وبالمجان في العديد من التخصصات.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه في ضوء هذه الشكاوى، والتشاور والنقاش مع القائمين على هذه المستشفيات، سيعمل على ترجمة ذلك تشريعيا مع انطلاقة برلمان 2021، حيث تفعيل القياس على قانون الرياضة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية من 75% من أسعار المرافق التي تضم الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد أبوالعلا على أن الترجمة التشريعية لهذه الإعفاءات من شأنها أن تمكن الحكومة من تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت الصحية التي تقوم بدور محوري في علاج المواطنين ودعم المنظومة الصحية في مصر، مستشهدا بمركز مجدي يعقوب بأسوان والمركز الجديد له أيضا بأكتوبر، ومستشفى 57357 ومستشفى الناس، حيث الخدمات صحية تحتاج للدعم والتسهيلات والمساندة لأداء مهمتهم بصورة أفضل لخدمة المواطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتقدم بهذه التعديلات مع انطلاقة أعمال البرلمان الجديد، والذي يضع عليه المواطن آمال عديدة في تحقيق تطلعاته وأمنياته بكافة المجالات والمستويات.​

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