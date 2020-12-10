شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن بنها 4 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الخميس، قطع المياه عن مدينة بنها اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة غدًا وحتى الساعة الرابعة صباحاً.
وأوضحت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير مأخذ محطة مياه بنها المرشحة، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
119,702
-
تعافي
104,074
-
وفيات
6,832
كانت هذه تفاصيل خبر قطع مياه الشرب عن بنها 4 ساعات غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.