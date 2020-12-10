شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لاتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة كفرالشيخ الانتهاء من استعداد الإدارة العامة لرعاية الشباب لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021م عقب موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعه و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

ويبدأ الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس 10 ديسمبر على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 13 ديسمبر.

ويبدأ التلقي لطلبات الطعون بالانتخابات يوم 14 ديسمبر على أن يكون فحص الطعون يوم 15 ديسمبر الحالي ثم تعلن الكشوف النهائية للمرشحين 16 ديسمبر الحالي.

كما حددت الجامعة الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي 17 ديسمبر موعدًا للدعاية الانتخابية في الجامعات وبدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 20 ديسمبر على أن تجري جولة الإعادة 21 ديسمبر ثم تبدأ يوم 22 ديمسبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ويوم 23 ديسمبر، انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه عل مستوى الكليات.

ويختتم الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

وصرح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي إنه تم التنسيق بين إدارات رعاية الشباب في مختلف كليات الجامعة واللجان المشكلة للإشراف على انتخابات كل كلية في إطار خطة الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الجامعة .

وطالب بتشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والانضمام لاتحادات طلاب الكليات وضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح للانتخابات.

وأوضح دسوقي حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة.

وحذر رئيس الجامعة من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية والحزبية في الانتخابات مؤكدًا أنه تم البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي لتسير بنزاهة وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل وخدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.