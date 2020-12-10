شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سحب استمارات الترشح لـ«الاتحادات الطلابية» بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان المخصصة، الخميس، في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الإسكندرية، وتسلم الاستمارات الخاصة بالمرشحين، الخميس.

وقال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إنه تم تخصيص 20 لجنة لتلقي طلبات الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

وأضاف «جمال» أنه لأول مرة في جامعة الإسكندرية يسمح للطلاب من غير المسددين للمصروفات الجامعية بالترشح في الانتخابات، فيما يتم استبعاد أي طالب صدر بحقه عقوبة تأديبية، أو لم يمارس نشاطاً طلابياً، سواء ثقافيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا أو رياضيًا.

وأوضح أن الجدول الزمني للماراثون الانتخابى الأول في زمن كورونا، يتضمن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 12، ثم تلقي طلبات الطعون يوم 14 والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.