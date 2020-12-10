شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ عدد ٩٣٦ وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» فى 6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة عن تنفيذ عدد ٩٣٦ وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» في 6 أكتوبر الجديدة

وتفقد المهندس وليد عبدالرحمن نائب رئيس الجهاز للاسكان، والمهندس محمود مراد معاون رئيس الجهاز، المشروع المخصص لمنخفضي الدخل نموذج ٧٥م٢ حيث جاري تنفيذ عدد ٩٣٦ وحدة سكنية، حيث تجاوزت نسبة الانجاز ٣٥٪؜.

كما تم تفقداً مشروعات الاسكان الاجتماعي بمنطقة الـ ٨٠٠ فدان بقطاعي (ج- د ) ومشروعات مباني خدمات سكن مصر، حيث يجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وسوق تجاري وحضانة.

وواصلت إدارة الطرق تحت إشراف المهندس نبيل نسيم أعمال الرصف بشارع ١ وشارع ٣ بمشروع سكن مصر .

كما قامت إدارة تنفيذ الكهرباء بتنفذ أعمال شبكة الانارة بشارع ٣٤ وشارع ٣٧ بقطاع د بمنطقة ٨٠٠ فدان ..

وواصلت إدارة الزراعة أعمالها في زراعة الموقع العام لعمارات شركة أطلس.