شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالمنيا تختتم ورش عمل تدريب السيدات على المشغولات اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة الفرع ورشة العمل لتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأعمال الحلي والخرز، بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر كأحد المداخل لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرصة عمل لحياة كريمة بالتعاون مع بين الفرع وجامعة المنيا .

تأتي الورشة في إطار تنفيذ الفرع لخطة الاحتفال بالـ 16 يوما البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة، متزامنة مع ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا على فنون الرسم، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، واختتمت بتنفيذ معرض فني لرسوم الأطفال وعروض فنية لكورال أطفال قصر ثقافة المنيا .