شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «رياضة القليوبية» يناقش إدماج مراكز الشباب في المشاركة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الخميس، وجيه فايز أخصائي من الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وسليم محمد سليم مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية لدراسة الصورة الأوسع لخطط عمل مراكز الشباب.

وتتم الدراسة حول الإدماج والمشاركة المجتمعية للشباب بمراكز الشباب حيث يتم تنفيذ الدراسة مع عينة من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الشباب المشاركين في الأنشطة التطوعية.

وأكد «الصبروط» خلال اللقاء حرص القليوبية على مشاركة كل فئات المجتمع من الشباب والفتيات وذوي القدرات والهمم والرواد في الانشطة التي تنظمها المديرية، مشيرًا إلى إدراج المديرية خطة نشاط لذوي القدرات والهمم وعمل مبادرات تخدم الفئات الاخرى مثل مبادرة عودة الزمن الجميل التي يشارك فيها كبار السن وقدامى الرياضيين في مراكز الشباب على مستوى المحافظة كما أكد على تعاون الادارات الفنية في تنفيذ المشروعات القومية.