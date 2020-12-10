شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات عمال مصريين مغادرين للأردن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، استطاع تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت مليوني و578 ألفاً و733 دولاراً ، أي ما يوازي 40 مليوناً و460 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزرة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات وتعويضات الدفعة الواحدة العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وأوضح أنه بمتابعة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشاكلهم ، حيث وصلت المستحقات إلي 11 ألفا و283 دولاراً ، والمستحقات المالية المحصلة من الضمان والمعاشات 395 ألفا و350 دولارا، وتحويلات مستقحات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا مليوني و172 ألفا و100 دولار.
وأضاف الملحق العمالي طلعت السيد أن المكتب قام خلال الشهر باعتماد 26 عقد وتأشيرات عمل ، وتسوية شكوتين ، وإحالة 10 شكوي للقضاء حيث بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة للمكتب 12 شكوي، وبلغ اجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 1242 منها 1242 استشارة عمالية ، و3 لقاءات ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال ، و16 زيارة للجهات الحكومية لحل مشاكل العمال.
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