شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب خط مياه «اسبستوس» لأهالي بني حسن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حماده جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، بالمرور على مشروع تغير خط مياه لمواسير «الاسبتسوس» بقرية بني حسن الاشراف بطول كيلو ونصف.
كما تم رفع الاسفلت القديم من ترعه عبدو حتي كوبري ابو طراف بطول كيلو متر ضمن خطه الدولة للرصف 2021/2020، وذلك لتوفير سهوله ويسر لحركة السيارات والمواطنين في دائرة الوحدة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المرور على المشاريع التنموية والخدمية ومتابعه استعدادها وجودتها مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
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