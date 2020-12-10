شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس جامعة أسوان: فتح باب الترشح لانتخابات إتحاد الطلاب في 18 كلية ومعهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان انه تم اليوم الخميس فتح باب الترشح لإجراء انتخابات إتحاد الطلاب في 18 كلية ومعهد بناءا على قرار وزير التعليم العالي وذلك خلال الفترة من 10 حتي 24 ديسمبر الجاري للعام الجامعي 2021/2020 وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة العليا لإشراف على الانتخابات.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داعيا الطلاب للمشاركة في في حقهم الانتخابي داخل اتحادات الطلابية بالكليات والجامعة.

وأضاف غلاب أن إجراءات الانتخابات تتم على مرحلتين المرحله الأولي فتح باب الترشيح اليوم الخميس من الساعة 9صباحا حتي 3عصرا ثم إعلان الكشوف المبدئية وتلقي الطعون وإعلان الكشوف النهائية والدعاية الانتخابية ثم انتخاب أعضاء اللجان على مستوي الفرق الجولة الاولي ثم انتخابات الإعادة .