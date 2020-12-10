شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنظم مؤتمر الأوعية الدموية بمشاركة 5 دول أجنبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية «MEVAC 2020» والذي يستمر على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبوالسعد القائم بعمل عميد كلية الطب، ورئاسة وتنظيم الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.

ويناقش المؤتمر كل ما هو حديث في التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية .

وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، الخميس، إنه «المؤتمر يتضمن 20 محاضرة علمية بالإضافة إلى 3 ورش عمل على الطرق الحديثة لعلاج الدوالي بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء ،الطرق الحديثة لعلاج الجروح المزمنة، علاج القدم السكرى بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، الطرق الحديثة للإسراع في التئام الجروح المزمنة، علاج مشاكل الأوعية الدموية أثناء الحمل وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، الوحمات الدموية الحديثة والمتقدمة باستخدام القسطرة التداخلية.

وأضاف أنه «يحاضر بالمؤتمر نخبة من المتخصصين والمتميزين في تخصص جراحة الأوعية الدموية داخل وخارج مصر وسيتم عرض المتحدثين من خلال تقنية الفيديوكونفرانس من 5 دول أجنبية وهي ايرلندا وانجلترا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة كما سيتم بث العمليات من مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وللجامعات المصرية وسيتم بث حى لعمليات من مراكز متخصصة في جراحات الأوعية من أيرلندا ولندن».

وأشار الدكتور محمد الشربينى مدير شركة التميد إلى مشاركة وحضور ممثل لهيئة WHO منظمة الصحة العالمية، لإرساء الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال المحاضرات والندوات في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.