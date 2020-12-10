شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرآة» بالمنيا يوزع حقيبة للوقاية من كورونا على السيدات بالقرى والنجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، حقيبة تحتوي على مواد وأدوات للوقاية من وباء كورونا المستجد، داخل القرى والنجوع، خلال حملة طرق أبواب على مدار 3 أيام ضمن فاعليات احتفالية ال16 يوم البرتقالية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .

قالت الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر فرع المحافظة، أن الحملة جاءت بالتعاون مع هيئة كير الدولية تحت سعار «معا ضد الختان»، وشملت قرى بني أحمد الشرقية والمطاهرة وبني محمد سلطان بمركز المنيا، وقرى شوشة والطيبة والسلام والعمودين بمركز سمالوط، وقرى دلجا والبدرمان وبني عمران والناصرية بمركز دير مواس، ومركز العدوة .

وأكدت «ابو سمرة» أن حملة طرق الأبواب تحت شعار (احميها من الختان )، بهدف نشر الرسائل الخاصة بالقضية وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، وتستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعي الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة .

وأضافت «أبوسمرة»، وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

قومي المرآة في المنيا

قومي المرآة في المنيا

قومي المرآة في المنيا