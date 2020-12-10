شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريقي «الشركات» و«نوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، بمتابعة مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدء من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.

كما تفقد المحافظ، تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، حيث تصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

وتابع «الهجان»، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أعمال وضع طبقة الأساس بالقطاع 2، والذي يبدأ من الجمعية الشرعية حتى كوبري الشركات بطول 2 كيلو، وذلك تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم المشروع في الموعد المحدد .

كما تفقد أعمال رصف طريق نوى ( قليوب- شبين القناطر)، والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو، حيث تفقد أعمال الرصف، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له وهو ٣١/١٢/٢٠٢٠، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القرى المجاورة.