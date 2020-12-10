شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد مخزن السلع التموينية والحرة و«بشائر الخير 2» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته التفقدية في الإسكندرية اليوم الخميس، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله وكيل وزارة التموين، وسليمان الطيب مدير عام الرقابة التموينية.

وقال محمود القلش، مدير الإعلام والاتصال السياسي في مديرية تموين الإسكندرية، إن الوزير بدأ جولته بزيارة تفقدية لمخزن السلع التموينية والحرة بمنطقة أبوسليمان، كما تفقد مركز خدمات محرم بك الموجود بالغيط الصعيدي، وأبدى اعجابه بالخدمة التموينية المقدمة، وأوصى العاملين من الشباب بحسن معاملة الجمهور.

وأوضح «القلش»، أن الوزير يجري جولة تفقدية في مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية، والمجمع الاستهلاكي والمخبز بمنطقة بشائر الخير 2 .

كما يفتتح الوزير أنشطة تموينية جديدة من بينها سلسلة تجارية، فضلاً عن المرور على المطاحن للاطمئنان على الأوضاع داخل المحافظة، وذلك في إطار سياسة عامة ينتهجها الوزير الفترة الأخيرة بالمرور على المحافظات.

وزير التموين يستهل جولته فى الاسكندرية بزيارة شركة النشا والخميرة والمنظفات ويتفقد "بشائر الخير 2" (صور)

وزير التموين يستهل جولته فى الاسكندرية بزيارة شركة النشا والخميرة والمنظفات ويتفقد "بشائر الخير 2" (صور)

وزير التموين يتفقد مركز خدمات محرم بك

وزير التموين يتفقد مركز خدمات محرم بك

وزير التموين يتفقد مركز خدمات محرم بك

وزير التموين يتفقد مركز خدمات محرم بك