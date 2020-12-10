شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة تنافسية لبرامج جامعة بني سويف الأهلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بإنشاء برامج مميزة غير نمطية لجامعة بني سويف الأهلية، وذلك بالإعلان عن مسابقة تنافسية لتقديم برامج متميزة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة تعد من أوائل الجامعات التي تمت لها الموافقة على إنشاء الجامعة الأهلية نظرا لتميز الجامعة بوجود عدد من الكليات الفريدة من نوعها، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لإصدار توصية بضرورة تكرار تلك الكليات في مختلف الجامعات المصرية، فالجامعة الأهلية لا تبغي الربح وتهدف لإنشاء كليات وبرامج بينية غير نمطية منتقاة بحيث تتماشي مع طبيعة المجتمع السويفي بثرواته الزراعية والصناعية لتخريج جيل قادر على المنافسة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالي وتوفير الدعم المادي لإنشاء الجامعة الأهلية، وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التي تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفي أسرع وقت، وأخيرا الشكر لوزارة التعليم العالي ولكل قيادات ورؤساء جامعة بني سويف السابقين ممن أسهموا في تطوير الجامعة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور خالد عباس حلمي وكيل مؤسسي جامعة بنى سويف الأهلية، أنه بصدد الإعداد لورشة عمل توضح طريقة عمل اللوائح الخاصة بالبرامج لإنتاج وتنفيذ برامج بينية غير نمطية تتماشي مع طبيعة المجتمع السويفي لتخريج جيل قادر على المنافسة.

وأوضح الدكتور «عباس»، أن الجامعة الجديدة تمثل إضافه متميزة، واستعرض الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، بحيث يتم الافتتاح في شهر أكتوبر 2021.

وقال «عباس» إنه على الجانب الأكاديمي تم تنظيم فريق عمل من كل الكليات يضم الأساتذة في كافة التخصصات، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والعمداء وخاصة العمداء أصحاب الكليات ذات التخصصات القريبة من بعضها مثل كليات العلوم «علوم الأرض، وعلوم الملاحة، والعلوم الطبية» وكلية الطب البيطري وكلية الزراعة لإنشاء برامج مميزة داخل الجامعة الأهلية تجمع بين هذه التخصصات.